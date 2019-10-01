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Российские специалисты по военно-технической поддержке прибыли в Венесуэлу
Глава МИД Белоруссии озвучил главные проблемы интеграции Москвы и Минска

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10:44   1 Октября 2019
Весь мир

РФ и Сирия потребовали США покинуть оккупируемую территорию САР

РФ и Сирия потребовали США покинуть оккупируемую территорию САР

РФ и Сирия потребовали США покинуть оккупируемую территорию САР. С таким обращением выступили межведомственные координационные штабы России и Сирии. 

В экстренном заявлении указано, что США не способны выполнить взятые на себя обязательства о реализации оперативного плана ООН в зоне Эт-Танф на границе САР и Иордании. Военные США контролируют 55-километровую зону, где находится лагерь беженцев Рукбан. По данным МИД РФ и Сирии, ситуация в лагере похожа на гуманитарную катастрофу. 

Координационные штабы России и Сирии уверены, что американские военные неспособны обеспечивать ранее взятые обязательства в зоне Эт-Танф. В сообщении указано, что США должны немедленно покинуть оккупируемую территорию Сирии и дать Дамаску очистить территорию от террористов и установить конституционный порядок. Москва и Дамаск выразили уверенность, что такой пут является единственным для того, чтобы уничтожить террористов и вернуть граждан страны на родные территории. 

Ранее МИД РФ заявило, что в Сирии уничтожены группировки террористов «Исламское государство» и «Ан-Нусра» (обе запрещены в РФ по решению суда) в России).

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #сша #сирия #политика #весь мир

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