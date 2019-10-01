РФ и Сирия потребовали США покинуть оккупируемую территорию САР. С таким обращением выступили межведомственные координационные штабы России и Сирии.

В экстренном заявлении указано, что США не способны выполнить взятые на себя обязательства о реализации оперативного плана ООН в зоне Эт-Танф на границе САР и Иордании. Военные США контролируют 55-километровую зону, где находится лагерь беженцев Рукбан. По данным МИД РФ и Сирии, ситуация в лагере похожа на гуманитарную катастрофу.

Координационные штабы России и Сирии уверены, что американские военные неспособны обеспечивать ранее взятые обязательства в зоне Эт-Танф. В сообщении указано, что США должны немедленно покинуть оккупируемую территорию Сирии и дать Дамаску очистить территорию от террористов и установить конституционный порядок. Москва и Дамаск выразили уверенность, что такой пут является единственным для того, чтобы уничтожить террористов и вернуть граждан страны на родные территории.

Ранее МИД РФ заявило, что в Сирии уничтожены группировки террористов «Исламское государство» и «Ан-Нусра» (обе запрещены в РФ по решению суда) в России).