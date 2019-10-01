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10:40   1 Октября 2019
Россия

Программа интеграции РФ и Белоруссии не опасна для суверенитета республики

Программа интеграции РФ и Белоруссии не опасна для суверенитета республики

Программа интеграции Москвы и Минска никак не затронет суверенитет Белоруссии. Такое заявление сделал глава МИД Белоруссии Владимир Макей в интервью РБК, опубликованном во вторник на сайте МИД РФ. 

Министр отметил, что вокруг программы интеграции много «конспирологических измышлений». Он подчеркнул, что программа не несет никакой опасности.

«Почему? Во-первых, мы четко исходим из того, что для нас самое главное и незыблемое  — это сохранение суверенитета наших государств, в данном случае мы говорим о суверенитете Республики Беларусь», — объяснил он. 

Макей отметил, что сейчас совершенно другое общество, если сравнивать с 1990-ми, когда распался Советский союз. Он отметил, что именно по этой причине построить федерацию или конфедерацию с другой страной будет нельзя. Ведь уже несколько поколений выросли в независимом государстве, и никто не готов от нее отказаться. 

«Ну и потом, я в принципе не понимаю, как мог бы, если даже теоретически представить, первый президент страны, создавший независимое государство, пожертвовать этой независимостью, и как он вошел бы в историю? Даже если исходить чисто из таких посылов», — сказал Макей. 

Программа интеграции РФ и Белоруссии не опасна для суверенитета республики

По словам министра, сама программа основывается на положениях Договора о создании Союзного государства 1999 года. Он подчеркнул, что отхода от договора нет. Макей отметил, что если говорить откровенно, первоначальные предложения предусматривали включение абсолютно неприемлемых положений, в частности для Белоруссии. Так, речь шла о создании каких-то наднациональных структур, не соответствующих положениям Союзного договора. 

Программа также не предполагает создания единого эмиссионного центра, подчеркнул Макей. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #белоруссия #общество #макей

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