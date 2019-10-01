Путин подписал указ об осеннем призыве в армию

Глава государства Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве. Ожидается, что на службу могут отправиться 132 тысячи россиян - на три тысячи меньше, чем во время весеннего призыва. Соответствующий документ появился на сайте Кремля.

«Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2019 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих <…> призыву на военную службу», — сказано в документе.

Кроме того, документом призвано уволить граждан, проходящих военную службу по призыву.

С 1 сентября граждане, которые могут быть освобождены от службы, или те, кто получил отсрочку, могут от них отказаться, написав соответствующее заявление. Также законодательство теперь предусматривает возможность досрочного увольнения с военной службы при наличии у военнослужащего обстоятельств, дающих на это право.