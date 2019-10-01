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Кремль не располагает информацией о том, что сотрудник ЦРУ вел этим летом тренинги в ФБК

 Российские специалисты по военно-технической поддержке прибыли в Венесуэлу

Российские специалисты по военно-технической поддержке прибыли в Венесуэлу
Глава МИД Белоруссии озвучил главные проблемы интеграции Москвы и Минска

Глава МИД Белоруссии озвучил главные проблемы интеграции Москвы и Минска

 Украинские СМИ требуют уволить пресс-секретаря Зеленского из-за непрофессионализма

Украинские СМИ требуют уволить пресс-секретаря Зеленского из-за непрофессионализма
Один человек погиб и 18 пострадали из-за непогоды в Польше

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10:20   1 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Глава МИД Белоруссии прокомментировал возможное размещение военной базы РФ в стране

Глава МИД Белоруссии прокомментировал возможное размещение военной базы РФ в стране

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей прокомментировал возможное размещение военной базы РФ в стране. По его словам, в размещении такого объекта нет смысла — ни политического, ни военного, ни практического. 

Макей отметил, что военно-воздушные базы России в Белоруссии теряют актуальность, так как развиваются современные технологии. Также он отметил, что этот шаг вряд ли поможет укрепить безопасность и стабильность в регионе, передает РБК. Глава МИД Белоруссии также сообщил, что решение властей Минска — это лишь соблюдение своих интересов, а не влияние внешних сил.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска от размещения военно-воздушную базу РФ. Глава российского министерства иностранных дел также отметил, что Белоруссия продолжает взаимодействовать с Россией как союзник.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #политика #белоруссия

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