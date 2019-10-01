Глава МИД Белоруссии прокомментировал возможное размещение военной базы РФ в стране

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей прокомментировал возможное размещение военной базы РФ в стране. По его словам, в размещении такого объекта нет смысла — ни политического, ни военного, ни практического.

Макей отметил, что военно-воздушные базы России в Белоруссии теряют актуальность, так как развиваются современные технологии. Также он отметил, что этот шаг вряд ли поможет укрепить безопасность и стабильность в регионе, передает РБК. Глава МИД Белоруссии также сообщил, что решение властей Минска — это лишь соблюдение своих интересов, а не влияние внешних сил.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска от размещения военно-воздушную базу РФ. Глава российского министерства иностранных дел также отметил, что Белоруссия продолжает взаимодействовать с Россией как союзник.