Полиция Москвы будет судиться с организаторами незаконной акции 27 июля

Московская полиция подала судебный иск в отношении организаторов несогласованного митинга в Москве 27 июля, сообщается на сайте Симоновского суда столицы.

Всего зарегистрированы два гражданских иска. Один из них подан на блогера Алексея Навального и его соратников — Любовь Соболь, Ивана Жданова Владимира Милова, Александра Соловьева, Олега Степанова и Илью Яшина. В другом иске фигурируют сотрудник «Фонда борьбы с коррупцией» Георгий Албуров и снова Соболь.

Пока претензия полиции к Навальному и его соратникам неизвестна, но ранее к этим же людям подавали гражданские иски компании «Мосгортранс» и «Автомобильные дороги» с требованием отсудить у ответчиков 1,2 миллиона и 11,5 миллионов рублей за причиненный предприятиям ущерб после несанкционированных летних акций в Москве.

Напомним, «Московский метрополитен» также зарегистрировал в суде иск к экс-кандидатам на 53,5 тысячи рублей, а компания «М.Такси Коммуникации» почти на 800 тысяч рублей, но попросила привлечь к ответственности только Юлию Галямину, Соловьева и Яшина. Десятого сентября Коптевский суд столицы удовлетворил иск «Мосгортранса» и всех ответчиков, кроме Албурова, обязали выплатить по 1,2 миллиона рублей

В июле московские избиркомы не зарегистрировали кандидатами в депутаты Мосгордумы представителей так называемой «внесистемной оппозиции» — Илью Яшина, Любовь Соболь, Дмитрия Гудкова и некоторых других желающих. Такое решение было принято из-за множества обнаруженных фальсификаций в их подписных листах. Помимо подделанных подписей за свое выдвижение, в документах использовали автографы уже умерших людей.