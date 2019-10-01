Рябков высказался о возможной отставке Волкера

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что вне зависимости от отставки спецпредставителя США по Украине Курта Волкера константы РФ по Донбассу останутся неизменными. Об этом 1 октября сообщает РИА Новости.

Ранее телеканал CNN информировал о решении Волкера подать в отставку. Однако официально информация не подтверждена.

Рябков выразил надежду, что администрация США осознает безальтернативность минских соглашений, а также важность реализации давно назревших шагов. Речь идет об отводе сил из двух населенных пунктов и документальном оформлении «формулы Штайнмайера». По словам замглавы МИД, без этих действий говорить о продвижении нельзя.

«Независимо от того, останется ли в должности господин Волкер, подал ли он в отставку, будут ли какие-то перемены, — эти константы в нашей позиции сохранятся. Мы призываем администрацию США следовать здравому смыслу в этом вопросе», — сказал Рябков.

Рябков также сообщил, что не располагает информацией об отставке Волкера с поста спецпредставителя США по Украине.