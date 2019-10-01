Экс-министр Красноярска стала фигуранткой дела о мошенничестве с подарками ветеранам

Экс-министр Красноярского края Галина Пашинова стала фигуранткой уголовного дела о мошенничестве с подарками ветеранам. Как сообщает СК РФ, в правительстве региона женщина не работает практически год.

Следствие считает, что Пашинова и ее коллеги похитили два миллиона рублей, которые были предназначены для покупки подарков ветеранам на День Победы. 61-летняя Пашинова в то время занимала пост министра социальной политики региона и вместе с подчиненными заключала государственные контракты на приобретение подарков, руководителем которой был родственником одной из фигуранток дела.

По делу в качестве обвиняемых также проходят бывшая первая заместительница министра соцполитики и экс-начальница отдела по вопросам ветеранов и военнослужащих.

В общей сложности они заключили 25 контрактов, но полностью выполнен только один из них, его сумма составила 100 тысяч рублей. Остальные деньги похищены. На бюджетные средства женщины приобретали себе домой бытовую технику.