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МИД РФ разочарован реакцией НАТО на послание Путина по РСМД

МИД РФ разочарован реакцией НАТО на послание Путина по РСМД

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10:17   1 Октября 2019
Весь мир

МИД РФ разочарован реакцией НАТО на послание Путина по РСМД

МИД РФ разочарован реакцией НАТО на послание Путина по РСМД

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что реакция НАТО на предложение Москвы ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности (РСМД) разочаровывает. Тем не менее Москва будет продолжать работать с этим вопросом.

«К сожалению, мы не видим готовности последовать нашему примеру, но будем продолжать работать в направлении того, чтобы эта идея была реализована, потому что альтернативой будет резкое ухудшение ситуации с безопасностью в Европе», — отметил дипломат. 

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что властям ряда европейских и азиатских государств, а также в некоторые международные организации и альянсы было направлено послание российского лидера Владимира Путина с предложением запретить развертывание в Европе и других регионах РСМД.

Ранее Рябков заявил, что России следует сохранять «poker face» в переговорах по ДРСМД: не выдавать свои наработки и при этом разобраться с позицией США по этому вопросу.

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #рябков #мид рф #дрсмд

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