МИД РФ разочарован реакцией НАТО на послание Путина по РСМД

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что реакция НАТО на предложение Москвы ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности (РСМД) разочаровывает. Тем не менее Москва будет продолжать работать с этим вопросом.

«К сожалению, мы не видим готовности последовать нашему примеру, но будем продолжать работать в направлении того, чтобы эта идея была реализована, потому что альтернативой будет резкое ухудшение ситуации с безопасностью в Европе», — отметил дипломат.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что властям ряда европейских и азиатских государств, а также в некоторые международные организации и альянсы было направлено послание российского лидера Владимира Путина с предложением запретить развертывание в Европе и других регионах РСМД.

Ранее Рябков заявил, что России следует сохранять «poker face» в переговорах по ДРСМД: не выдавать свои наработки и при этом разобраться с позицией США по этому вопросу.