МИД Индии считает, что никто не мождет давить на Дели в вопросе покупки оружия у РФ

Индийский министр иностранных дел Субраманиам Джайшанкар заявил, что США не должны пытаться повлиять на индийское руководство в вопросе приобретения военной техники российского производства.

Таким образом глава внешнеполитического ведомства ответил на вопрос о недавней покупке у России зенитных ракетных систем С-400, общаясь в Вашингтоне с журналистами перед встречей с госсекретарем США Майком Помпео.

«Мы бы не хотели, чтобы какое бы то ни было государство диктовало нам, что покупать или не покупать у России, равно как чтобы нам диктовали, что приобретать или не приобретать у США», - подчеркнул министр.

По словам Джайшанкара, самостоятельное решение о закупках военной техники и о выборе ее поставщиков являются суверенным правом Индии.

Напомним: ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил, что приобретенные Индией системы С-400 будут поставлены ей в ближайшие 18-19 месяцев.

Контракт о покупке С-400 на сумму более пяти миллиардов долларов был подписан российским президентом Владимиром Путиным и индийским премьер-министром Нарендрой Моди в октябре 2018 года.