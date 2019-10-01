Участок Малой Дмитровки в Москве перекрыли из-за прощания с Марком Захаровым

Участок Малой Дмитровки в Москве перекрыли из-за прощания с режиссером Марком Захаровым. Прощание с ним начнется в 10:00 в театре Ленком.

Движение по Малой Дмитровке от Путинковского до Успенского переулка будет перекрыто до 14:00, поэтому москвичам предстоит заранее продумывать свой маршрут для поездок.

Марк Захаров умер в субботу, 28 сентября, он не дожил до 86-летия 15 дней. С 1973 года он был худруком театра Ленком, среди самых его известных постановок — «Юнона и Авось», «Тиль», «Поминальная молитва». Также он стал режиссером известных советских фильмов «Формула любви», «Тот самый Мюнхаузен» и «Обыкновенное чудо». Режиссера похоронят на Новодевичьем кладбище столицы рядом с могилами Табакова и Говорухина.