Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Рябков высказался о возможной отставке Волкера

Рябков высказался о возможной отставке Волкера

Экс-министр Красноярска стала фигуранткой дела о мошенничестве с подарками ветеранам

Экс-министр Красноярска стала фигуранткой дела о мошенничестве с подарками ветеранам
Глава МИД Белоруссии прокомментировал возможное размещение военной базы РФ в стране

Глава МИД Белоруссии прокомментировал возможное размещение военной базы РФ в стране

 Более 100 населенных пунктов на Украине остались без света из-за непогоды

Более 100 населенных пунктов на Украине остались без света из-за непогоды
МИД РФ разочарован реакцией НАТО на послание Путина по РСМД

МИД РФ разочарован реакцией НАТО на послание Путина по РСМД

 Более десяти человек пострадали на Тайване, где обрушился мост

Более десяти человек пострадали на Тайване, где обрушился мост
Рябков высказался о возможной отставке Волкера

Рябков высказался о возможной отставке Волкера

Экс-министр Красноярска стала фигуранткой дела о мошенничестве с подарками ветеранам

Экс-министр Красноярска стала фигуранткой дела о мошенничестве с подарками ветеранам
Глава МИД Белоруссии прокомментировал возможное размещение военной базы РФ в стране

Глава МИД Белоруссии прокомментировал возможное размещение военной базы РФ в стране

 Более 100 населенных пунктов на Украине остались без света из-за непогоды

Более 100 населенных пунктов на Украине остались без света из-за непогоды
МИД РФ разочарован реакцией НАТО на послание Путина по РСМД

МИД РФ разочарован реакцией НАТО на послание Путина по РСМД

 Более десяти человек пострадали на Тайване, где обрушился мост

Более десяти человек пострадали на Тайване, где обрушился мост
9:49   1 Октября 2019
Россия

Участок Малой Дмитровки в Москве перекрыли из-за прощания с Марком Захаровым

Участок Малой Дмитровки в Москве перекрыли из-за прощания с Марком Захаровым

Участок Малой Дмитровки в Москве перекрыли из-за прощания с режиссером Марком Захаровым. Прощание с ним начнется в 10:00 в театре Ленком. 

Движение по Малой Дмитровке от Путинковского до Успенского переулка будет перекрыто до 14:00, поэтому москвичам предстоит заранее продумывать свой маршрут для поездок. 

Марк Захаров умер в субботу, 28 сентября, он не дожил до 86-летия 15 дней. С 1973 года он был худруком театра Ленком, среди самых его известных постановок — «Юнона и Авось», «Тиль», «Поминальная молитва». Также он стал режиссером известных советских фильмов «Формула любви», «Тот самый Мюнхаузен» и «Обыкновенное чудо». Режиссера похоронят на Новодевичьем кладбище столицы рядом с могилами Табакова и Говорухина.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #прощание #марк захаров

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...