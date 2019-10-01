Более 100 населенных пунктов на Украине остались без света из-за непогоды

Жители порядка 100 населенных пунктов в пяти областях Украины остались без электричества из-за непогоды. Об этом 1 октября сообщили в Госслужбе страны по чрезвычайным ситуациям.

В ночь на вторник из-за сильного дождя, грозы и ветра были обесточены 102 населенных пункта. Без света остались жители 55 деревень и сел Львовской области, также электричество не было в 18 пунктах в Тернопольской области, Волынской – 12, Киевской – девять и Житомирской – восемь.

На данный момент специалисты облэнерго восстанавливают электроснабжение.