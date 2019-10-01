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 Более десяти человек пострадали на Тайване, где обрушился мост

Более десяти человек пострадали на Тайване, где обрушился мост
9:30   1 Октября 2019
Россия

Четверо взрослых и двое детей пострадали в крупной аварии в Сургуте

Четверо взрослых и двое детей пострадали в крупной аварии в Сургуте

Четверо взрослых и двое детей пострадали в крупной аварии в Сургуте. По сообщению ГИБДД, ДТП произошло на Тюменском тракте с участием шести автомобилей.

За рулем двух автомобилей находились женщины. Сейчас Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства. Известно, что пострадало четверо взрослых и двое годовалых детей. Водитель Hyundai врезался во впереди ехавшую Skoda. Далее последовала цепная реакция и пострадали впереди ехавшие четыре автомобиля. 

Ранее в Нижегородской области два человека погибли в аварии.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #дтп #чп #хмао #сургут

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