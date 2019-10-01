Четверо взрослых и двое детей пострадали в крупной аварии в Сургуте. По сообщению ГИБДД, ДТП произошло на Тюменском тракте с участием шести автомобилей.

За рулем двух автомобилей находились женщины. Сейчас Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства. Известно, что пострадало четверо взрослых и двое годовалых детей. Водитель Hyundai врезался во впереди ехавшую Skoda. Далее последовала цепная реакция и пострадали впереди ехавшие четыре автомобиля.

Ранее в Нижегородской области два человека погибли в аварии.