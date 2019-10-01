Минфин может потратить пять миллиардов рублей на сокращение чиновников

Минфин РФ подсчитал, что на увольнение федеральных чиновников в ближайшие три года власти могут потратить 4,8 миллиарда рублей. Об этом пишет газета «Известия».

Эти деньги направят на выплаты сотрудникам, попавшим под сокращение. В группе суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА отметили, что до 2022 года увольнение может грозить примерно 13 тысячам человек. Эксперты брали за основу своих расчетов данные Росстата о средней зарплате федерального чиновника (127 тысяч рублей) и практику выплаты компенсации в размере трех окладов.

Ранее первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко сообщила, что сферу госуправления ждет масштабная реформа. Она приведет к массовым сокращениям и повышению зарплат оставшихся чиновников.

Пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов отметил, что окончательное решение по реформе не принято. Пока обсуждаются различные варианты развития событий.