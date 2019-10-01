Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Рябков высказался о возможной отставке Волкера

Рябков высказался о возможной отставке Волкера

Экс-министр Красноярска стала фигуранткой дела о мошенничестве с подарками ветеранам

Экс-министр Красноярска стала фигуранткой дела о мошенничестве с подарками ветеранам
Глава МИД Белоруссии прокомментировал возможное размещение военной базы РФ в стране

Глава МИД Белоруссии прокомментировал возможное размещение военной базы РФ в стране

 Более 100 населенных пунктов на Украине остались без света из-за непогоды

Более 100 населенных пунктов на Украине остались без света из-за непогоды
МИД РФ разочарован реакцией НАТО на послание Путина по РСМД

МИД РФ разочарован реакцией НАТО на послание Путина по РСМД

 Более десяти человек пострадали на Тайване, где обрушился мост

Более десяти человек пострадали на Тайване, где обрушился мост
Рябков высказался о возможной отставке Волкера

Рябков высказался о возможной отставке Волкера

Экс-министр Красноярска стала фигуранткой дела о мошенничестве с подарками ветеранам

Экс-министр Красноярска стала фигуранткой дела о мошенничестве с подарками ветеранам
Глава МИД Белоруссии прокомментировал возможное размещение военной базы РФ в стране

Глава МИД Белоруссии прокомментировал возможное размещение военной базы РФ в стране

 Более 100 населенных пунктов на Украине остались без света из-за непогоды

Более 100 населенных пунктов на Украине остались без света из-за непогоды
МИД РФ разочарован реакцией НАТО на послание Путина по РСМД

МИД РФ разочарован реакцией НАТО на послание Путина по РСМД

 Более десяти человек пострадали на Тайване, где обрушился мост

Более десяти человек пострадали на Тайване, где обрушился мост
9:42   1 Октября 2019
Весь мир

Более десяти человек пострадали на Тайване, где обрушился мост

Более десяти человек пострадали на Тайване, где обрушился мост

Автомобильный мост обрушился на рыбацкие лодки в уезде Илань в Тайване в тот момент, когда по нему проезжала цистерна с бензином.

Об этом во вторник утром сообщает тайваньское Центральное информационное агентство, отмечая, что в результате обрушения моста пострадали люди. Точное число пострадавших к настоящему моменту не называется.

Работающие на месте обрушения спасатели выясняют количество лодок, находившихся под мостом, и точное число пострадавших. По информации пожарной службы, госпитализированы десять человек – шесть филиппинцев, трое индонезийцев и один местный житель – водитель бензовоза. Также легкие ранения получили двое сотрудников патрульной службы. По предварительной информации, еще шесть человек могут быть заблокированы на одной из рыбацких лодок.

В настоящее время спасатели продолжают поисковую операцию.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#происшествия #чп #пострадавшие #тайвань #весь мир #мост #обрушение

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...