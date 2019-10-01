Более десяти человек пострадали на Тайване, где обрушился мост

Автомобильный мост обрушился на рыбацкие лодки в уезде Илань в Тайване в тот момент, когда по нему проезжала цистерна с бензином.

Об этом во вторник утром сообщает тайваньское Центральное информационное агентство, отмечая, что в результате обрушения моста пострадали люди. Точное число пострадавших к настоящему моменту не называется.

Работающие на месте обрушения спасатели выясняют количество лодок, находившихся под мостом, и точное число пострадавших. По информации пожарной службы, госпитализированы десять человек – шесть филиппинцев, трое индонезийцев и один местный житель – водитель бензовоза. Также легкие ранения получили двое сотрудников патрульной службы. По предварительной информации, еще шесть человек могут быть заблокированы на одной из рыбацких лодок.

В настоящее время спасатели продолжают поисковую операцию.