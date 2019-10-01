Власти Сахалина проверят детский дом после гибели воспитанницы от ожогов в ванной. Трагедия произошла в Кировском детском доме-интернате, где воспитываются умственно отсталые дети, уточняет РИА Новости.

Как сообщает СКР по региону, санитарка детского дома опустила маленькую девочку в ванну, чтобы помыть ее, и включила воду, а сама отлучилась за полотенцем. Когда она вернулась, от воды шел пар, из крана бежал кипяток, а ребенок получил ожоги. Девочку госпитализировали, но она умерла в больнице от полученных травм. По факту смерти ребенка заведено уголовное дело.

По словам губернатора Сахалина Валерия Лимаренко, ситуация чудовищная и виновные обязательно должны быть наказаны. По поручению властей Сахалина, во всех домах-интернатах усилят контроль для предотвращения подобных трагедий. Прокуратура также начала проверку в связи со смертью малолетнего ребенка.