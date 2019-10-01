Глава МИД Индии заявил, что США не могут указывать Дели, у кого покупать вооружение

Глава МИД Индии Субраманиам Джайшанкар заявил, что ни одна страна в мире, включая США, не может указывать Индии, у кого ей покупать военную технику. Его цитирует телеканал NDTV.

«Мы бы не хотели, чтобы какое бы то ни было государство диктовало нам, что покупать или не покупать у России — равно как чтобы нам диктовали, что приобретать или не приобретать у США», — подчеркнул он.

Министр отметил, что вопросы, касающиеся закупок военной техники, а также выбора поставщиков всегда были и будут «суверенным правом» Индии.

Напомним, год назад Москва и Нью-Дели заключили договор на поставку ЗРК С-400. Всего Индия примет пять полков ракетных систем, которые ей обошлись в 5,43 миллиарда долларов. США настаивали на том, чтобы Индия отказалась от контракта.