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9:07   1 Октября 2019
Весь мир

Глава МИД Индии заявил, что США не могут указывать Дели, у кого покупать вооружение

Глава МИД Индии заявил, что США не могут указывать Дели, у кого покупать вооружение

Глава МИД Индии Субраманиам Джайшанкар заявил, что ни одна страна в мире, включая США, не может указывать Индии, у кого ей покупать военную технику. Его цитирует телеканал NDTV.

«Мы бы не хотели, чтобы какое бы то ни было государство диктовало нам, что покупать или не покупать у России — равно как чтобы нам диктовали, что приобретать или не приобретать у США», — подчеркнул он. 

Министр отметил, что вопросы, касающиеся закупок военной техники, а также выбора поставщиков всегда были и будут «суверенным правом» Индии. 

Напомним, год назад Москва и Нью-Дели заключили договор на поставку ЗРК С-400. Всего Индия примет пять полков ракетных систем, которые ей обошлись в 5,43 миллиарда долларов. США настаивали на том, чтобы Индия отказалась от контракта.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #сша #индия #с-400

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