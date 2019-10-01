Глава МИД Индии заявил, что США не могут указывать Дели, у кого покупать вооружение
Глава МИД Индии Субраманиам Джайшанкар заявил, что ни одна страна в мире, включая США, не может указывать Индии, у кого ей покупать военную технику. Его цитирует телеканал NDTV.
«Мы бы не хотели, чтобы какое бы то ни было государство диктовало нам, что покупать или не покупать у России — равно как чтобы нам диктовали, что приобретать или не приобретать у США», — подчеркнул он.
Министр отметил, что вопросы, касающиеся закупок военной техники, а также выбора поставщиков всегда были и будут «суверенным правом» Индии.
Напомним, год назад Москва и Нью-Дели заключили договор на поставку ЗРК С-400. Всего Индия примет пять полков ракетных систем, которые ей обошлись в 5,43 миллиарда долларов. США настаивали на том, чтобы Индия отказалась от контракта.
US HAS NO RIGHT TO INTERFERE IN OUR DEALS WITH RUSSIA: S. Jaishankar#Russia #jaishankar #Politics #BreakingNews #Pakistan https://t.co/PTMyukcKeU— Khulasa News (@news_khulasa) October 1, 2019