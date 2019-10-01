Затворы петербургской дамбы закрыли из-за угрозы наводнения

Специалисты приняли решение закрыть затворы комплекса защитных сооружений (КЗС) в Петербурге из-за возможного подъема уровня воды до опасных отметок. Об этом во вторник, 1 октября, сообщили в Дирекции КЗС.

1 октября в Северной столице ожидается непогода. Синоптики предупреждают жителей города о ливнях и сильном ветре (15-20 метров в секунду), порывы которого могут достигать 24 метров в секунду.

Затворы начали закрывать рано утром, в 06.30 мск.

«Затвор судопропускного сооружения С-1 встал на порог судоходного канала и занял положение «закрыто» в 07.12 мск. Движение нагонной воды со стороны Финского залива к Санкт-Петербургу остановлено», — сообщили в Дирекции.

Также сообщается, что для движения кораблей закрыт кронштадтский корабельный фарватер.