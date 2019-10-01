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8:41   1 Октября 2019
Россия

Затворы петербургской дамбы закрыли из-за угрозы наводнения

Затворы петербургской дамбы закрыли из-за угрозы наводнения

Специалисты приняли решение закрыть затворы комплекса защитных сооружений (КЗС) в Петербурге из-за возможного подъема уровня воды до опасных отметок. Об этом во вторник, 1 октября, сообщили в Дирекции КЗС.

1 октября в Северной столице ожидается непогода. Синоптики предупреждают жителей города о ливнях и сильном ветре (15-20 метров в секунду), порывы которого могут достигать 24 метров в секунду.  

Затворы начали закрывать рано утром, в 06.30 мск. 

«Затвор судопропускного сооружения С-1 встал на порог судоходного канала и занял положение «закрыто» в 07.12 мск. Движение нагонной воды со стороны Финского залива к Санкт-Петербургу остановлено», — сообщили в Дирекции. 

Также сообщается, что для движения кораблей закрыт кронштадтский корабельный фарватер.

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Автор: Виктория Разумовская
#петербург #дамба #общество #погода

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