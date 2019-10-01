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КНР продемонстрировала новую сверхзвуковую баллистическую крылатую ракету

КНР продемонстрировала новую сверхзвуковую баллистическую крылатую ракету

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8:17   1 Октября 2019
Весь мир

КНР продемонстрировала новую сверхзвуковую баллистическую крылатую ракету

КНР продемонстрировала новую сверхзвуковую баллистическую крылатую ракету

Масштабный военный парад в честь 70-й годовщины образования КНР прошел в Пекине. На мероприятии китайские военнослужащие продемонстрировали новую сверхзвуковую стратегическую крылатую ракету DF-100 («Дунфэн-100») или CJ-100.

Об этом пишет РИА Новости.

Это был крупнейший военный парад за всю историю страны. В нем участвовали около 15 тысяч военнослужащих Народно-освободительной армии Китая, 580 единиц техники, 160 самолетов и вертолетов.

СМИ писали, что новые китайские крылатые ракеты могут преодолеть американские системы противоракетной обороны и могут поражать цели на большом расстоянии.

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Автор: Виктория Разумовская
#китай #военный парад #ноак

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