КНР продемонстрировала новую сверхзвуковую баллистическую крылатую ракету

Масштабный военный парад в честь 70-й годовщины образования КНР прошел в Пекине. На мероприятии китайские военнослужащие продемонстрировали новую сверхзвуковую стратегическую крылатую ракету DF-100 («Дунфэн-100») или CJ-100.

Об этом пишет РИА Новости.

Это был крупнейший военный парад за всю историю страны. В нем участвовали около 15 тысяч военнослужащих Народно-освободительной армии Китая, 580 единиц техники, 160 самолетов и вертолетов.

СМИ писали, что новые китайские крылатые ракеты могут преодолеть американские системы противоракетной обороны и могут поражать цели на большом расстоянии.