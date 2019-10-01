Пушков оценил последствия отказа Зеленского от расследования в отношении сына Байдена

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал решение украинского президента Владимира Зеленского не проводить расследования по «делу Байдена».

Накануне Зеленский заявил, что Украине не выполняет «команд» от других стран и не проводит расследований по их запросу.

Пушков на своей странице в Twitter написал, что Зеленский обещал Трампу разобраться с делом Байдена-младшего после того, как сделает прокурором «своего» человека, но теперь заявляет, что «по приказу» Украина расследовать не будет.

Сенатор отметил, что Трамп ему не приказывал, а просил. Он подчеркнул, что если Зеленский откажет, то Трамп обидится.

Ранее демократы запуситили процедуру импичмента Трампа, обвинив его в том, что он попросил помощи Киева для вмешательства в президентские выборы 2020 года через попытку дискредитации бывшего вице-президента Джо Байдена. Трамп отрицает данные обвинения.