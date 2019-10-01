Помпео присутствовал при разговоре Трампа и Зеленского, сообщают СМИ

Американский госсекретарь Майк Помпео присутствовал в числе чиновников Белого дома, которые слушали телефонный разговор президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.

Ранее об участии Помпео в июльском разговоре двух лидеров известно не было.

Три контролируемых демократами комитета палаты представителей по иностранным делам, по разведке и по надзору ранее обязали госсекретаря предоставить конгрессу документы по Украине, необходимые для расследования.

Подчеркивается, что отказ предоставить материалы члены конгресса расценят как свидетельство препятствия расследованию.

Процедура импичмента Трампа была запущена после сообщений СМИ о том, что в разговоре с Зеленским Трамп мог попросить его о расследовании в отношении Хантера Байдена и о связях членов Демократической партией США с Украиной.