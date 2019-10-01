Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Медведь загнал на скалу трех туристов в заповеднике «Столбы» под Красноярском

Медведь загнал на скалу трех туристов в заповеднике «Столбы» под Красноярском

 МВД РФ усилило контроль за делами по статьям о наркотиках

МВД РФ усилило контроль за делами по статьям о наркотиках

Офис президента Украины уличили в дословном плагиате документа ООН

Офис президента Украины уличили в дословном плагиате документа ООН

 Министра обороны Латвии призвали покинуть пост из-за слов о легионерах СС

Министра обороны Латвии призвали покинуть пост из-за слов о легионерах СС
Распущенный президентом Перу конгресс отказался ему подчиниться

Распущенный президентом Перу конгресс отказался ему подчиниться

 Адвокат Трампа интересовался бизнес-связями Байдена на Украине, сообщает CNN

Адвокат Трампа интересовался бизнес-связями Байдена на Украине, сообщает CNN
Медведь загнал на скалу трех туристов в заповеднике «Столбы» под Красноярском

Медведь загнал на скалу трех туристов в заповеднике «Столбы» под Красноярском

 МВД РФ усилило контроль за делами по статьям о наркотиках

МВД РФ усилило контроль за делами по статьям о наркотиках

Офис президента Украины уличили в дословном плагиате документа ООН

Офис президента Украины уличили в дословном плагиате документа ООН

 Министра обороны Латвии призвали покинуть пост из-за слов о легионерах СС

Министра обороны Латвии призвали покинуть пост из-за слов о легионерах СС
Распущенный президентом Перу конгресс отказался ему подчиниться

Распущенный президентом Перу конгресс отказался ему подчиниться

 Адвокат Трампа интересовался бизнес-связями Байдена на Украине, сообщает CNN

Адвокат Трампа интересовался бизнес-связями Байдена на Украине, сообщает CNN
6:58   1 Октября 2019
Россия

Медведь загнал на скалу трех туристов в заповеднике «Столбы» под Красноярском

Медведь загнал на скалу трех туристов в заповеднике «Столбы» под Красноярском

Спасатели сняли со скалы в заповеднике «Столбы» под Красноярском трех туристов, спасавшихся от медведя. Об этом сообщает государственное учреждение «Спасатель».

Отмечается, что сообщение об инциденте поступило от диспетчера службы 112.

Хищник загнал трех человек на скалу «Чертов палец». Спасатели и егери заповедника вместе сняли и эвакуировали со скалы пострадавших.

«Столбы» - государственный заповедник в Красноярском крае на северо-западных отрогах Восточных Саян, граничащих со Среднесибирским плоскогорьем.  Столбы - это около сотник скальных останцев причудливой формы, высотой не более 600 метров. Заповедник посещают более 700 тысяч туристов в год.

В середине сентября сообщалось, что в Кавказском заповеднике турмаршруты могут досрочно закрыть из-за медведей и других животных, которые выходят на стоянки из-за оставленного людьми мусора.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#красноярск #медведи #столбы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...