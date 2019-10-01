Медведь загнал на скалу трех туристов в заповеднике «Столбы» под Красноярском

Спасатели сняли со скалы в заповеднике «Столбы» под Красноярском трех туристов, спасавшихся от медведя. Об этом сообщает государственное учреждение «Спасатель».

Отмечается, что сообщение об инциденте поступило от диспетчера службы 112.

Хищник загнал трех человек на скалу «Чертов палец». Спасатели и егери заповедника вместе сняли и эвакуировали со скалы пострадавших.

«Столбы» - государственный заповедник в Красноярском крае на северо-западных отрогах Восточных Саян, граничащих со Среднесибирским плоскогорьем. Столбы - это около сотник скальных останцев причудливой формы, высотой не более 600 метров. Заповедник посещают более 700 тысяч туристов в год.

В середине сентября сообщалось, что в Кавказском заповеднике турмаршруты могут досрочно закрыть из-за медведей и других животных, которые выходят на стоянки из-за оставленного людьми мусора.