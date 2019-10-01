Распущенный президентом Перу конгресс отказался ему подчиниться

Распущенный перуанским президентом Мартином Вискаррой конгресс объявил его временно недееспособным и привел к присяге вице-президента Мерседес Араос. Об этом сообщает парламент Перу.

Отмечается, что пленарное заседание конгресса утвердило резолюцию, которая заявляет о временной недееспособности президента. Подчеркивается, что Вискарра якобы нарушил конституцию.

В свою очередь Араос назвала решение перуанского лидера распустить конгресс незаконным.

Конгресс Перу также направил в Генассамблею ООН и в секретариат Организации американских государств письмо, в котором «предупреждает» международное сообществе об угрозе демократии.

Ранее перуанские конгрессмены отложили решение о доверии президенту и судебной реформе, после чего провели голосование за кандидатуру очередного члена КС. Вискарра расценил это как отказ в доверии и объявил о роспуске конгресса.