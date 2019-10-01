Адвокат Трампа интересовался бизнес-связями Байдена на Украине, сообщает CNN

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани неоднократно интересовался подробностями деятельности его соперников на территории Украины. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на двух граждан Украины, которые упомянуты в жалобе неназванного сотрудника американской разведки.

Бывший отрудника посольства Украины в Вашингтоне Андрей Тележенко указал, что Джулиани в мае этого года провел с ним шестичасовую личную встречу в Нью-Йорке, в ходе которой они обсуждали ряд вопросов, в том числе бизнес-активность Хантера Байдена - сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена.

Экс-депутат Верховной рады Сергей Лещенко заявил, что Джулиани интересовался бизнес-активностью родственников Байдена на Украине. При этом он указал, что не сомневается в том, что Джулиани действовал по указанию Трампа.