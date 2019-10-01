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 Министра обороны Латвии призвали покинуть пост из-за слов о легионерах СС

Министра обороны Латвии призвали покинуть пост из-за слов о легионерах СС
Адвокат Трампа интересовался бизнес-связями Байдена на Украине, сообщает CNN

Адвокат Трампа интересовался бизнес-связями Байдена на Украине, сообщает CNN

 Сенат США будет вынужден рассмотреть импичмент Трампа

Сенат США будет вынужден рассмотреть импичмент Трампа
4:58   1 Октября 2019
Весь мир

Сенат США будет вынужден рассмотреть импичмент Трампа

Сенат США будет вынужден рассмотреть импичмент Трампа

Глава республиканского большинства в сенате США Мич Макконнелл заявил, что не может не принять на рассмотрение вопрос об импичменте президента США Дональда Трампа.

Макконнелл в эфире телеканала CNBC заявил, что у него не будет иного выбора, кроме как принять в соответствии с регламентом сената по импичменту.

Демократы в нижней палате инициировали парламентское расследование в отношении Трампа. Президента США заподозрили, что во время беседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским он оказывал давление, требуя провести расследование деятельности сына кандидата в президенты США Джо Байдена. Демократы обвинили президента США в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в избирательный процесс. Трамп это отрицает.

Для того, чтобы импичмент был вынесен, должны проголосовать две трети сенаторов. Однако, при наличии в Сенате США республиканского большинства, шансы на это малы.

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Автор: Олег Королев
#трамп #импичмент #сенат сша

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