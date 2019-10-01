Сенат США будет вынужден рассмотреть импичмент Трампа

Глава республиканского большинства в сенате США Мич Макконнелл заявил, что не может не принять на рассмотрение вопрос об импичменте президента США Дональда Трампа.

Макконнелл в эфире телеканала CNBC заявил, что у него не будет иного выбора, кроме как принять в соответствии с регламентом сената по импичменту.

Демократы в нижней палате инициировали парламентское расследование в отношении Трампа. Президента США заподозрили, что во время беседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским он оказывал давление, требуя провести расследование деятельности сына кандидата в президенты США Джо Байдена. Демократы обвинили президента США в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в избирательный процесс. Трамп это отрицает.

Для того, чтобы импичмент был вынесен, должны проголосовать две трети сенаторов. Однако, при наличии в Сенате США республиканского большинства, шансы на это малы.