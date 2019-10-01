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4:34   1 Октября 2019
Весь мир

Количество погибших от электронных сигарет в США возросло до 15

Количество погибших от электронных сигарет в США возросло до 15

Число жертв вейпов (электронных сигарет) в США увеличилось до пятнадцати человек, сообщает телеканал NBC News.

В штате Небраска скончался от употребления курительной смеси 65-летний мужчина. Эпидемиолог штата Том Сафранек сообщил, что мужчина скончался еще в мае, однако установить причину смерти удалось только сейчас - после массовых сообщений о проблемах со здоровьем из-за курения вейпа.

На данный момент в США зафиксировано более восьми сотен обращений о проблемах с дыхательной системой в связи с вейпами. Наиболее частая причина заболеваний - масло с витамином Е.

Ранее сообщалось, что Центр профилактики и контроля заболеваний США выяснил, что большинство любителей вейпов, которые жаловались на проблемы со здоровьем, курили через устройство смеси с нелегальной марихуаной.

В ряде штатов США уже введен запрет на продажу ароматизированных смесей для вейпов. Президент США Дональд Трамп анонсировал скорый запрет на их продажу по всей стране.

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Автор: Олег Королев
#сша #электронные сигареты #вейпы

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