Количество погибших от электронных сигарет в США возросло до 15

Число жертв вейпов (электронных сигарет) в США увеличилось до пятнадцати человек, сообщает телеканал NBC News.

В штате Небраска скончался от употребления курительной смеси 65-летний мужчина. Эпидемиолог штата Том Сафранек сообщил, что мужчина скончался еще в мае, однако установить причину смерти удалось только сейчас - после массовых сообщений о проблемах со здоровьем из-за курения вейпа.

На данный момент в США зафиксировано более восьми сотен обращений о проблемах с дыхательной системой в связи с вейпами. Наиболее частая причина заболеваний - масло с витамином Е.

Ранее сообщалось, что Центр профилактики и контроля заболеваний США выяснил, что большинство любителей вейпов, которые жаловались на проблемы со здоровьем, курили через устройство смеси с нелегальной марихуаной.

В ряде штатов США уже введен запрет на продажу ароматизированных смесей для вейпов. Президент США Дональд Трамп анонсировал скорый запрет на их продажу по всей стране.