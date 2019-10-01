Власти Австралии подтвердили сведения о разговоре премьера страны с Трампом

Австралийские власти подтвердили беседу президента США Дональда Трампа и премьера Скотта Моррисона, в которой американский лидер просит помочь генпрокурору США Уильяму Барру в изучении обстоятельств начала расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.

Ранее New York Times сообщило, что Трамп просил Моррисона провести собственную проверку причин начала расследования Мюллера.

Издание Australian, со ссылкой на представителя правительства страны отмечает, что Канберра всегда была готова к помощи и сотрудничеству в решении вопросов, которые помогают пролить свет на расследуемые дела, что премьер подтвердил в разговоре с Трампом.

Согласно данным Australian, в рамках нового расследования Минюста США прокурор Барр намерен изучить роль экс-комиссара Австралии в Лондоне Александра Даунера, чей доклад в ФБР стал основной причиной расследования Мюллера о «российском вмешательстве».

Согласно расследованию Мюллера, Даунер сообщил ФБР о встречах в период выборов члена команды внешнеполитических советников Трампа Джорджа Пападопулоса с профессором Лондонской академии дипломатии и россиянкой, которая якобы имела связи с Кремлем.