Парламент Перу выразил доверие правительству

Конгресс Перу выразил доверие правительству страны. Голосование произошло в момент, когда президент Мартин Вискарра объявлял о роспуске однопалатного парламента.

Решение было принято 50 голосами против 31.

Ранее председатель Совета министров страны Сальвадор дель Солар вынес на рассмотрение парламента вопрос доверия правительству из-за разногласий между исполнительной властью и законодательным органом по поводу выбора конституционных судей. После этого парламентарии одобрили первую кандидатуру на пост члена КС. Вискарра заявлял, что в случае данного развития событий распустит парламент.

Президент Перу заявил, что произошедшее демонстрирует «бесстыдство парламентского большинства». По его словам, оно работает только в своих интересах.

Президент настаивает на необходимости изменения правил выбора членов КС. По его мнению, в настоящее время процедуре назначения не хватает прозрачности.