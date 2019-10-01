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МВД РФ усилило контроль за делами по статьям о наркотиках

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3:25   1 Октября 2019
Россия

МВД РФ усилило контроль за делами по статьям о наркотиках

МВД РФ усилило контроль за делами по статьям о наркотиках

МВД РФ приняло дополнительные меры по контролю за уголовными делами по статьям, связанным с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Отмечается, что министерство проанализировало правоприменительную практику по уголовным делам о незаконном обороте наркотиков, а также приняты меры, направленные на улучшение эффективности контроля за законностью решений, принимаемых органами оперативно-разыскной деятельности, а также занимающиеся дознанием и предварительным следствием.

В МВД заявили, что принятые меры по совершенствованию эффективности контроля за законностью процессуальных решений, вынесенных сотрудниками органов внутренних дел, позволят улучшить ситуацию и укрепить позиции по сокращению числа незаконных и необоснованных решений.

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Автор: Олег Королев
#наркотики #мвд рф

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