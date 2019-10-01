США не планируют возвращать ядерное оружие на Корейский полуостров, заявил Пентагон

США не планируют возвращение ядерного оружия на Корейский полуостров, заявил замминистра обороны США по политическим вопросам Джон Руд.

Отвечая на вопрос о планах США разместить новые вооружения в Азии в связи с выходом из ДРСМД, представитель Пентагона заявил, что у Вашингтона нет конкретных планов по возвращению ядерного вооружения на Корейский полуостров. По его словам, вооружения были выведены оттуда несколько десятилетий назад, и данный вопрос сейчас не обсуждается.

Также он повторил тезис о том, что Вашингтон вышел из ДРСМД якобы из-за имевших место нарушений со стороны РФ. По его словам, США уже начали ранний этап разработки ракет средней дальности.

На вопрос о диалоге РФ с Пекином в данной сфере, Руд подтвердил, что данные вопросы обсуждаются. По его словам, КНР обладает тысячами ракет средней дальности, однако не сильно заинтересован контролировать вооружения.