Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
МВД РФ усилило контроль за делами по статьям о наркотиках

МВД РФ усилило контроль за делами по статьям о наркотиках

Пожар на горевшей у Курил плавбазе тушили неделю

Пожар на горевшей у Курил плавбазе тушили неделю
Офис президента Украины уличили в дословном плагиате документа ООН

Офис президента Украины уличили в дословном плагиате документа ООН

 Министра обороны Латвии призвали покинуть пост из-за слов о легионерах СС

Министра обороны Латвии призвали покинуть пост из-за слов о легионерах СС
Власти Австралии подтвердили сведения о разговоре премьера страны с Трампом

Власти Австралии подтвердили сведения о разговоре премьера страны с Трампом

 Парламент Перу выразил доверие правительству

Парламент Перу выразил доверие правительству

МВД РФ усилило контроль за делами по статьям о наркотиках

МВД РФ усилило контроль за делами по статьям о наркотиках

Пожар на горевшей у Курил плавбазе тушили неделю

Пожар на горевшей у Курил плавбазе тушили неделю
Офис президента Украины уличили в дословном плагиате документа ООН

Офис президента Украины уличили в дословном плагиате документа ООН

 Министра обороны Латвии призвали покинуть пост из-за слов о легионерах СС

Министра обороны Латвии призвали покинуть пост из-за слов о легионерах СС
Власти Австралии подтвердили сведения о разговоре премьера страны с Трампом

Власти Австралии подтвердили сведения о разговоре премьера страны с Трампом

 Парламент Перу выразил доверие правительству

Парламент Перу выразил доверие правительству

2:51   1 Октября 2019
Весь мир

«Роскосмос» сократит вдвое число пилотируемых запусков к МКС

«Роскосмос» сократит вдвое число пилотируемых запусков к МКС

Россия направит к МКС в 2020 всего два пилотируемых корабля, в отличие от четырех запусков в предыдущие годы. Об этом говорится в материале страхового брокера Роскосмоса «РК-Страхование».

Начиная с 2009 года, Россия каждый год отправляла к станции по четыре корабля «Союз» с членами экипажа. Число запусков сократят, поскольку с 2020 года к МКС начнут летать космические корабли из США.

Согласно данным «РК-СТрахование», пуски запланированы на второй и четвертый кварталы следующего года.

Кроме двух пилотируемых кораблей «Союз», к станции отправят три космических грузовика «Прогресс МС». Число транспортных кораблей не изменится. В текущем году к МКС отправлялись уже два «Програсса», запуск третьего ожидается в последние месяцы года.

США прекратили полеты своих Space Shuttle к МКС в 2011 году. После этого Россия стала единственной страной, доставляющие пилотируемые миссии в космос.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#роскосмос #мкс

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...