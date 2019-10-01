«Роскосмос» сократит вдвое число пилотируемых запусков к МКС

Россия направит к МКС в 2020 всего два пилотируемых корабля, в отличие от четырех запусков в предыдущие годы. Об этом говорится в материале страхового брокера Роскосмоса «РК-Страхование».

Начиная с 2009 года, Россия каждый год отправляла к станции по четыре корабля «Союз» с членами экипажа. Число запусков сократят, поскольку с 2020 года к МКС начнут летать космические корабли из США.

Согласно данным «РК-СТрахование», пуски запланированы на второй и четвертый кварталы следующего года.

Кроме двух пилотируемых кораблей «Союз», к станции отправят три космических грузовика «Прогресс МС». Число транспортных кораблей не изменится. В текущем году к МКС отправлялись уже два «Програсса», запуск третьего ожидается в последние месяцы года.

США прекратили полеты своих Space Shuttle к МКС в 2011 году. После этого Россия стала единственной страной, доставляющие пилотируемые миссии в космос.