Пожар на горевшей у Курил плавбазе тушили неделю

Пожар на плавательной базе «Петр Житников» возле курильского острова Итуруп ликвидирован. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на морской спасательный координационный центр региона.

Дежурный спасцентра сообщил агентству, что возгорание на плавбазе ликвидировано. Сейчас экипаж судна готовится к переходу.

Место ремонта сейчас определяет судовладелец. На данный момент неизвестно, пойдет ли судно своим ходом, или оно пойдет на буксире.

Ранее представитель компании-судовладельца «Дальморепродукт» сообщал, что плавательную базу планируют доставить в Находку.

На плавательной базе «Петр Житников» в ночь на 24 сентября произошло возгорание тары в консервном цехе. В этот момент судно находилось в 48 километрах от острова Итуруп. Всего был эвакуирован 361 человек из 420, остальные остались тушить плавбазу.