Офис президента Украины уличили в дословном плагиате документа ООН

Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ «О целях стратегического развития Украины на период до 2030 года», который почти полностью скопирован с документа ООН.

Первым сходство заметил одесский журналист Юрий Ткачев, отмечают РИА «Новости».

Как и в документе ООН, озаглавленном «Система глобальных показателей достижения целей в области устойчивого развития и выполнения задач Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года», первым идет пункт «преодоление бедности», вторым - «преодоление голода», а третьим — «обеспечение здорового образа жизни».

Также пункт №14 в оригинале выглядит как «Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития». В указе президента Украины он просто переведен на украинский язык.

Таким образом, ни о какой адаптации сформулированных ООН целей, речи нет.