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1:42   1 Октября 2019
Весь мир

Сенаторы-республиканцы попросили расследовать связи Байдена и Клинтон с Украиной

Сенаторы-республиканцы попросили расследовать связи Байдена и Клинтон с Украиной

Сенаторы-республиканцы обратились с письмом к генпрокурору США Уильяму Барру, в котором попросили расследовать связи бывшего американского вице-президента Джо Байдена и бывшего кандидата в президенты Хиллари Клинтон с точки зрения их влияния на выборы 2016 года.

Глава комитета по финансам сената Чак Грассли и глава комитета по внутренней безопасности Рон Джонсон отмечают, тчо их письмо является продолжением запроса, направленного Грассли в 2017 году в Минюст США с просьбой проверить сведения о том, что демократы и Клинтон попытались в 2016 году использовать украинское правительство для дискредитации Трампа.

Также законодатели повторяют содержание первого запроса, который основывается на публикациях СМИ о том, что Демократическая партия работала через украинское посольство в Вашингтоне и двух граждан Украины - Александру Чалупу и Сергея Лещенко. В данную задачу входило продвижение идеи о том, что Трамп и глава его избирательного штаба Пол Манафорт имели связи с РФ.

Сенаторы напомнили, что по итогам расследования «российского вмешательства» спецпрокурор Роберт Мюллер не нашел доказательств «сговора» Трампа с Москвой. В связи с этим они потребовали Барра ответить на вопрос о том, ведет ли Минюст США расследование относительно связей между штабом Клинтон и властями Украины.

Законодатели также потребовали выяснить роль Байдена в увольнении генерального прокурора Украины Виктора Шокина, который вел расследование отношении компании Burisma, где работал сын политика.

Письмо Джонсона и Грассли направлено на фоне начала процедуры импичмента Трампа, инициированного демократами.

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Автор: Олег Королев
#байден #трамп #импичмент

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