Публикации в СМИ и в соцсетях с недопустимой критикой судебной системы, появившиеся после рассмотрения дела актера Павла Устинова в суде, привели к травле председательствующего судьи. Об этом сообщили в Мосгорсуде.

Изначально Тверской суд назначил Устинову 3,5 года колонии за вывихнутое плечо омоновца на незаконном митинге, прошедшем 3 августа в Москве. Позже Мосгорсуд заменил реальный срок на один год условно.

В Мосгорсуде подчеркнули, что рассмотрение данного уголовного дела вызвало в обществе широкий резонанс, а также породило множество публикаций в соцсетях и в СМИ, которые содержали как обоснованную, так и недопустимую критику в адрес судебной системы, а в ряде случаев сводились к «откровенной травле» председательствующего судьи Тверского суда.

Городской суд заверил, что приветствует «взвешенную и ответственную» аналитику, которая демонстрирует неравнодушие общества к правосудию. При этом подчеркивается, что содержание ряда публикаций следует расценивать как неуважение к суду, провокацию и неприемлемое вмешательство.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало расследование, в котором продемонстрировало срежисированноть столкновений молодежи с полицией в августе и сентябре. Каждая стычка, каждый несанкционированный митинг и каждый пикет - все это является звеньями одной цепочки тщательно подготовленной операции. Согласно расследованию ФАН, российская оппозиция в первую очередь финансируется из американских фондов и организаций.

Причастность Запада к организации протестов в Москве давно известна. Так, незадолго до несогласованной акции третьего августа, посольство США опубликовало в соцсеях сведения о маршруте демонстрантов. В ходе несанкционированного митинга на проспекте Сахараова также был задержан юрист из США, которая сразу же стала консультировать других людей, находившихся в автозаке.