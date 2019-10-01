Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Пожар на горевшей у Курил плавбазе тушили неделю

Пожар на горевшей у Курил плавбазе тушили неделю

 СМИ и пользователи соцсетей устроили травлю судьи по делу Павла Устинова, заявили в Мосгорсуде

СМИ и пользователи соцсетей устроили травлю судьи по делу Павла Устинова, заявили в Мосгорсуде
Офис президента Украины уличили в дословном плагиате документа ООН

Офис президента Украины уличили в дословном плагиате документа ООН

 Министра обороны Латвии призвали покинуть пост из-за слов о легионерах СС

Министра обороны Латвии призвали покинуть пост из-за слов о легионерах СС
Сенаторы-республиканцы попросили расследовать связи Байдена и Клинтон с Украиной

Сенаторы-республиканцы попросили расследовать связи Байдена и Клинтон с Украиной

 Посольство РФ прокомментировало слова британского генерала о кибервойне с Россией

Посольство РФ прокомментировало слова британского генерала о кибервойне с Россией
Пожар на горевшей у Курил плавбазе тушили неделю

Пожар на горевшей у Курил плавбазе тушили неделю

 СМИ и пользователи соцсетей устроили травлю судьи по делу Павла Устинова, заявили в Мосгорсуде

СМИ и пользователи соцсетей устроили травлю судьи по делу Павла Устинова, заявили в Мосгорсуде
Офис президента Украины уличили в дословном плагиате документа ООН

Офис президента Украины уличили в дословном плагиате документа ООН

 Министра обороны Латвии призвали покинуть пост из-за слов о легионерах СС

Министра обороны Латвии призвали покинуть пост из-за слов о легионерах СС
Сенаторы-республиканцы попросили расследовать связи Байдена и Клинтон с Украиной

Сенаторы-республиканцы попросили расследовать связи Байдена и Клинтон с Украиной

 Посольство РФ прокомментировало слова британского генерала о кибервойне с Россией

Посольство РФ прокомментировало слова британского генерала о кибервойне с Россией
1:10   1 Октября 2019
Россия

СМИ и пользователи соцсетей устроили травлю судьи по делу Павла Устинова, заявили в Мосгорсуде

СМИ и пользователи соцсетей устроили травлю судьи по делу Павла Устинова, заявили в Мосгорсуде

Публикации в СМИ и в соцсетях с недопустимой критикой судебной системы, появившиеся после рассмотрения дела актера Павла Устинова в суде, привели к травле председательствующего судьи. Об этом сообщили в Мосгорсуде.

Изначально Тверской суд назначил Устинову 3,5 года колонии за вывихнутое плечо омоновца на незаконном митинге, прошедшем 3 августа в Москве. Позже Мосгорсуд заменил реальный срок на один год условно.

В Мосгорсуде подчеркнули, что рассмотрение данного уголовного дела вызвало в обществе широкий резонанс, а также породило множество публикаций в соцсетях и в СМИ, которые содержали как обоснованную, так и недопустимую критику в адрес судебной системы, а в ряде случаев сводились к «откровенной травле» председательствующего судьи Тверского суда.

Городской суд заверил, что приветствует «взвешенную и ответственную» аналитику, которая демонстрирует неравнодушие общества к правосудию. При этом подчеркивается, что содержание ряда публикаций следует расценивать как неуважение к суду, провокацию и неприемлемое вмешательство.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало расследование, в котором продемонстрировало срежисированноть столкновений молодежи с полицией в августе и сентябре. Каждая стычка, каждый несанкционированный митинг и каждый пикет - все это является звеньями одной цепочки тщательно подготовленной операции. Согласно расследованию ФАН, российская оппозиция в первую очередь финансируется из американских фондов и организаций.

Причастность Запада к организации протестов в Москве давно известна. Так, незадолго до несогласованной акции третьего августа, посольство США опубликовало в соцсеях сведения о маршруте демонстрантов. В ходе несанкционированного митинга на проспекте Сахараова также был задержан юрист из США, которая сразу же стала консультировать других людей, находившихся в автозаке.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#мосгорсуд #митинг в москве

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...