Министра обороны Латвии призвали покинуть пост из-за слов о легионерах СС

Депутат латвийского сейма Игорь Пименов призвал главу Минобороны Латвии Артиса Пабрикса уйти в отставку в связи с его заявлениями о «гордости латышей» за легионеров ваффен СС.

Пименов заявил, что Пабриск прославляет действия фашистской армии, с которой боролась антигитлеровская коалиция. Депутат Сейма напомнил, что агрессия Германии была осуждена Нюрнбергским международным военным трибуналом.

На своей странице в Facebook Пименов написал, что данные высказывания несовместимы с должностью, занимаемой министром обороны страны-члена Евросоюза. Он заявил, что Пабриск должен уйти в отставку.

Латышский легион СС был создан командованием нацистской Германии в годы Второй мировой войны.