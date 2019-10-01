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0:26   1 Октября 2019
Весь мир

Посольство РФ прокомментировало слова британского генерала о кибервойне с Россией

Посольство РФ прокомментировало слова британского генерала о кибервойне с Россией

Оборонные структуры Великобритании придумают несуществующие угрозы для обоснования увеличения своих бюджетов. Об этом хаявили в пресс-службе посольства РФ в Лондоне.

Накануне глава штаба обороны Великобритании Ник Картер в интервью газете Telegraph заявил, что страна фактически живет в состоянии войны из-за кибератак со стороны РФ и прочих стран.

.В диппредставительстве РФ отметили, что британские военные обвиняют Россию, вместо того, чтобы сфокусироваться на объективно существующих мировых проблемах - таких как роль новых информационных технологий в межгосударственном противостоянии. Также в посольстве призвали предметно и профессионально обсуждать данную тему на международных площадках.

После публикации таких заявлений российские дипломаты поставят перед коллегами из Великобритании вопрос о том, как заявления Картера соотносятся с позицией Лондона. Подчеркивается, что риторика высшего британского военачальника вызывает озабоченность, ведь он фактически заявляет о том, что сейчас привычная грань между войной и миром стирается, а сам генерал чувствует себя как участник боевых действий.

Также в дипведомстве выразили недоумение в связи с заявлениями о том, будто РФ и Китай своим толкованием международных норм ставят под сомнение правовые и этические основы применения правил ведения вооруженных конфликтов.

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Автор: Олег Королев
#британия #посольство рф в лондоне

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