Главные итоги конкурса «Цифровой прорыв» подведены в Казани

Итоги конкурса программистов, разработчиков, управленцев и дизайнеров «Цифровой прорыв» были подведены в Казани в понедельник вечером.

В ходе пресс-конференции о конкурсе, который является одним из флагманских проектов платформы «Россия – страна возможностей» рассказал заместитель премьер-министра республики Татарстан Роман Шайхутдинов.

По его словам, конкурс «Цифровой прорыв» является с одной стороны огромным образовательным проектом, а с другой – площадкой, на которой можно выделить и потенциальных лидеров, и команды, представляющие интерес для активных компаний.

«Есть все основания полагать, что решения и команды, представленные на «Цифровом прорыве», также будут представлять большой интерес для органов власти», - отметил Шайхутдинов.

В то же время, Антон Сериков, отвечающий за взаимодействие с партнерами в Автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей», заявил, что «Цифровой прорыв» отличается от других конкурсов и олимпиад тем, что участники имеют возможность работать с реальными кейсами от компаний и создавать полезные продукты. Таким мнением, по словам Серикова, с ним поделились сами конкурсанты.

«Совместно с другими проектами платформы мы хотим взять на себя инициативу по дальнейшему развитию и созданию искусственного интеллекта, который помогает выстраивать карьерные стратегии и сделать жизнь людей лучше», - добавил Сериков.

В следующем этапе конкурса – преакселерации самых удачных проектов – участие примут 60 команд, которым предстоит под руководством трекеров доработать продукт до пилотного проекта и представить его инвесторам, фонадам и крупным технологическим компаниям.

Окончательный список команд станет известен к концу надели.

Для участия в конкурсе «Цифровой прорыв», который стартовал 3 апреля, было подано более 66 тысяч заявок, из которых было отобрано свыше трех тысяч человек из 77 российских регионов. По словам руководителя конкурса Олега Мансурова, наибольшее число конкурсантов приехали из Санкт-Петербурга и Москвы. Более 20 крупных ведомств и компаний стали партнерами конкурса, а наиболее успешные проекты, разработанные участниками, будут внедрены в регионах страны.