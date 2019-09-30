Патриотизм Чулпан Хаматовой проявляется в ее благотворительных проектах

Актриса Чулпан Хаматова уже давно известна своей благотворительной деятельностью – на протяжении многих лет она помогает детям с онкологическими заболеваниями

Через свои благотворительные проекты Чулпан Хаматова выражает любовь к Родине, для нее патриотизм – это в первую очередь альтруизм и помощь ближнему. При этом она не забывает и о своей основной профессии – актерской. В текущем году в прокат выйдет фильм «Доктор Лиза», в котором Чулпан Хаматова исполнила главную роль.

Именно поэтому очередным героем новой рубрики Федерального агентства новостей «Образы российского патриотизма» стала Чулпан Хаматова, сыгравшая в кино «доктора Лизу» – Елизавету Глинку, которая посвятила свою жизнь благотворительности и трагически погибла в авиакатастрофе под Латакией, сопровождая гуманитарный груз для сирийского госпиталя.

Чулпан Хаматов совместно с актрисой Диной Корзун в 2006 году основала благотворительный фонд «Подари жизнь», который оказывает помощь детям, больным раком. В 2008 году фонд при содействии президента России Владимира Путина добился строительства Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии, которому присвоили имя одного из пациентов – Димы Рогачева. К 2009 году фонду собрал свыше 500 миллионов рублей на помощь больным детям.

Помимо адресной помощи детям, страдающим онкологией, фонд занимается и другими вопросами: например, добивается налоговых льгот для предпринимателей, занимающихся благотворительностью, отстаивает право родителей находиться со своим ребенком в реанимации, и борется за то, чтобы в Россию ввозились некоторые медпрепараты.

По словам Чулпан, которые приводит журнал Psychologies в деле комплексной благотворительности важен именно такой кропотливый и вдумчивый труд.

«Я чувствую ответственность перед этими детьми. Можно было, наверное, не так серьезно углубляться во все это: провести аукцион, где-то появиться, что-то сказать… Но, видимо, мне необходимо все делать от начала и до конца», - рассказала актриса журналистам.

Сама Чулпан Ххаматова не раз называла себя патриотом, и признавалась, что не представляет себя вне Родины. Она полностью отдает себя любимому делу, сильно переживает за детей, попавших в сложную ситуацию, и изо всех сил пытается помочь каждому из них. При этом актриса всегда повторяет, что люди сами несут ответственность за свою жизнь.

Напомним: на минувшей неделе ФАН сообщил об открытии новой рубрики «Образы российского патриотизма», в которой будут размещаться материалы о людях, искренне любящих Россию, и стремящихся принести ей пользу, сделать нашу страну еще лучшее.

Как отмечалось, героями новой рубрики станут люди, которые, возможно, не согласны друг с другом по политическим и социально-экономическим вопросам, но которых объединяет любовь к стране и чувство патриотизма.