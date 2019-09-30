МИД РФ призвал американских политиков прекратить бестолковые игры в санкции

Министерство иностранных дел России призвало американских политиков прекратить бестолковые игры в санкции и вернуться на позиции здравого смысла. Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что этот антироссийский выпад со стороны Вашингтона не останется без ответа.

Ранее Вашингтон ввел санкции в отношении двух граждан России и трех российских компаний за мифическое «вмешательство в выборы», которое ранее не смог доказать в ходе двухлетнего расследования спецпрокурор Роберт Мюллер. Новые меры коснулись людей и организаций, к которым, как утверждает Минфин США, имеет отношение петербургский бизнесмен Евгений Пригожин.

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что тот факт, что для такого рода мер нет ни малейших оснований, не имеет для американского руководства никакого значения. Парламентарий уверен, что новые санкции являются очередным нонсенсом, ведь в Вашингтоне давно признали беспочвенность обвинений против России.