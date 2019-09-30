В комитете Совета Федерации по обороне рассмотрят связь ФБК и ЦРУ

Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности рассмотрит на ближайшем заседании данные о связи ФБК блогера Алексея Навального и ЦРУ, о которых говорится в расследовании ФАН «Анатомия протеста - 2019». Об этом «Политике Сегодня» сообщил член комитета Франц Клинцевич.

Журналистам Федерального агентства новостей удалось получить информацию о том, что сотрудник службы безопасности посольства США в Москве Стивен Секстон является агентом ЦРУ. Секстон был замечен в офисе ФБК блогера Алексея Навального в то время, пока сам блогер находился в СИЗО.

По словам сенатора, как моральная, так и финансовая поддержка антигосударственных «мероприятий» со стороны иноагентов для «несистемной оппозиции» в России всегда была нормой.

«Мы давно об этом говорили, что иностранная поддержка от непонятных компаний для несистемной оппозиции была нормой. Но даже если зафиксирована такая связь, что представитель секретной службы Соединенных Штатов, работающий официально в посольстве, имеет открытые контакты... Конечно, они могут говорить о мониторинге ситуации и так далее. Но это же их известнейший подход», — говорит Клицевич.

Случись бы аналогичная история в США, но с российским посольством, сразу раздулся бы крупнейший скандал от одного только факта. Поэтому, как отметил сенатор, важно, что журналисты проводят расследования и вскрывают подобные связи.

«Это открытое вмешательство во внутреннюю жизнь страны, формирование враждебного контента и движения в отношении структур государственной власти России. Влияние на многие политические процессы, в том числе и избирательные. Все это незаконно. Контрпродуктивно. И требует очень серьезного разбирательства», — считает сенатор.

Клинцевич добавил, что ситуация находится под контролем. Подобные разбирательства происходят не потому, что это выгодно условному представителю власти, а потому что это правда.

«И чтобы потом не говорили, что мы душим демократию, мы даем эту информацию широкому обсуждению. Не потому что это выгодно кому-то, какому-то представителю власти, а потому что это правда. И если вы, люди, хотите слышать, как вы считаете, правду с рук, по большому счету врагов страны, которые работают против нее, которые пытаются ее развалить <…> В таком случае говорят: «Правда сказанная со злобой лучше лжи»», — напомнил сенатор.

С разрешения редакции сенатор представит разговор с изданием на следующем заседании комитета Совета Федерации по безопасности. Поскольку, как отметил Клинцевич, в подобных вопросах должны разбираться уже официальные органы.