Вашингтон ввел санкции в отношении двух граждан РФ и трех российских компаний за мифическое «вмешательство в выборы», которое ранее не смогли доказать в ходе расследования. Новые меры коснулись людей и организаций, к которым, как утверждает Минфин США, имеет отношение петербургский бизнесмен Евгений Пригожин.

То, что для санкций нет ни малейших оснований не имеет для американской политической элиты никакого значения. Такое мнение в беседе с ФАН выразил депутат Госдумы РФ Виталий Милонов. По мнению спикера, ограничительные меры являются очередным нонсенсом, ведь в Соединенных Шатах уже давно признали, что все обвинения против России, российских граждан и компаний во «вмешательстве» являются абсолютным фейком.

Парламентарий отметил, что Вашингтон не может успокоиться, даже не смотря на то, что экс-спецпрокурор Роберт Мюллер ушел в отставку, провалив расследование. Следовательно, отмечает Милонов, все обвинения против России и ее граждан не имеют никакого отношения к фактам.

«Американцам просто нужно любой ценой продолжать санкционную политику. Это борьба не за «чистоту» американских выборов, это борьба Вашингтона против тех, кто мешает реализации американских планов на территории России», — отметил Милонов.

Провальное «расследование» спецпрокурора Мюллера, на которое было потрачено два года, в связи с якобы «вмешательством» России в американские выборы 2016 года обошлось американским налогоплательщикам в более чем 30 миллионов долларов. Как неоднократно отмечали политики и эксперты, все попытки американской Фемиды выдвинуть обвинения против РФ, российских компаний и граждан изначально были незаконны и не имели под собой почвы. В результате пособники Роберта Мюллера, в числе которых и генпрокурор США Уильям Барр потерпели крах.

Благодаря умелой и грамотной работе адвокатов компании Concord Management, владеет которой петербургский бизнесмен Евгений Пригожин, стала ясна полная абсурдность обвинений в якобы «вмешательстве» в американские выборы, которые Вашингтон пытался выдвинуть против россиян.

С треском провалившееся «расследование» уже довело Мюллера и Барра до уголовного преступления. Адвокаты «Конкорда» прямо уличили американских их в давлении на свидетелей и в попытке повлиять вердикт суда. В результате американский суд вынужден был признать, что Мюллер и Барр, занимая столь высокие посты, просто не знакомы с законами родной страны. В итоге их освободили от ответственности.

Как сумели неопровержимо доказать адвокаты компании, Мюллер со своей командой столь долгое время безрезультатно пытались сфабриковать свидетельства против российской компании, однако в итоге не представили общественности никаких аргументов в пользу обвинения. Теперь в суде прокурорам предъявить нечего.

Санкционное давление в отношении тех, кто якобы имеет связь с вовсе несуществующим «Агентством интернет-исследований», — это жест отчаяния: никаких тузов в рукаве у американских властей уже нет. Напомним также, что после позорного провала своего «расследования» опальный Мюллер покинул пост спецпрокурора. Однако в Вашингтоне до последнего оттягивают момент, когда придется признавать провал.