Российский сенатор Сергей Калашников в беседе с iReactor объяснил, почему США продолжают несправедливо давить на РФ посредством санкций, бездоказательно обвиняя Москву в пресловутом «вмешательстве» в выборы.

В понедельник, 30 сентября, пресс-служба Минфина США сообщила о введении новых санкций в отношении трех российских компаний по подозрению в мифическом «вмешательстве в выборы». Речь идет об Autolex Transport Ltd и Berateх Group Limited, которые зарегистрированы на Сейшельских островах, а также об имеющей регистрацию в Чехии компании Linburg Industries Ltd.

Под ограничительные меры попали два россиянина, которых связывают с так называемым «Агентством интернет-исследований», чьи владельцем является петербургский бизнесмен Евгений Пригожин.

При этом с треском провалившееся расследование бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера по делу о «российском вмешательстве» в выборы президента Штатов 2016 года так и не вскрыло никаких доказательств «сговора» России с нынешним главой государства Дональдом Трампом. Это в итоге вынужден был признать и сам Мюллер, вскоре отправившийся в отставку.

Однако отсутствие аргументов никак не мешает Вашингтону повторять голословные обвинения Москвы во «вмешательстве». Калашников же объяснил, по какой причине Вашингтон продолжает вводить ничем не подкрепленные санкции в отношении российских граждан и компаний.

«Все очень понятно. Россия для США — разменная монета во внутренней политике. Есть такая страшная Баба-Яга, которую удобно в любую строку внести. Ничем иным, как только для того, чтобы у обывателя возник демонический образ России, такие поступки объяснить нельзя», — заметил член СФ.

По мнению собеседника издания, антироссийская истерия в политической элите США, в том числе, является хорошим инструментом внутриполитической борьбы в преддверии новых выборов президента.

«Цель же у этих акций всего одна: началась президентская предвыборная кампания и идет определенная политтехнологическая катавасия, которая использует санкции как разменную монету», — добавил российский сенатор.

Напомним, потерпевшее фиаско расследование Роберта Мюллера стартовало еще в 2017 году. Однако за столь долгий период бывший американский спецпрокурор так и не смог представить общественности каких-либо адекватных доказательств в пользу своей позиции и просто покинул пост. Многие эксперты связывали это решение Мюллера с угрозой уголовного преследования, которая появилась после краха расследования.

Речь идет об обвинениях в его адрес со стороны компании «Конкорд», которая стала фигурантом расследования экс-спецпрокурора. Дело в том, что адвокат российской компании Эрик Дюбелье смог доказать доказал, что в ходе следствия Мюллер и генеральный прокурор США Уильям Барр нарушили правила уголовного кодекса округа Колумбия, лично прокомментировав дело и фактически лишив «Конкорд» права на справедливый суд. Эксперты впоследствии отметили грамотную работу адвокатов компании «Конкорд», принадлежащей петербургскому бизнесмену, сумевшему обнаружить огромное число ошибок в деятельности Мюллера и Барра.