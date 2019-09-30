Палата представителей поддерживает любые усилия по оказанию помощи ливийцам

Член палаты представителей Ливии аль-Хади аль-Сагир заявил, что Высший орган законодательной власти страны приветствует любые международные и региональные усилия по оказанию помощи ливийцам в борьбе с терроризмом и создании свободного государства.

По словам Аль-Сагира, Палата еще не опубликовала заявление по результатам встречи представителей ряда стран в Нью-Йорке на Генереальной Ассамблее ООН, где обсуждалась ситуация в Ливии и условия для возобновления политического процесса под руководством ООН. Однако она приветствует любые усилия по оказанию помощи Ливии.

Он отметил, что Совет представителей поддерживает итоги встречи.

После гражданской войны в Ливии в 2011 году, поддержанной Западом и свержения лидера Муаммара Каддафи в стране царит двоевластие. Северо-запад Ливии, в том числе столица Триполи, подконтрольны Правительству национального согласия (ПНС). Остальной частью Ливии управляет легитимный парламент и Ливийская национальная армия под предводительством маршала Халифы Хафтара.