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19:04   30 Сентября 2019
Весь мир

Группировки ИГ* и «Ан-Нусра»* уничтожены в Сирии, заявили в МИД РФ

Группировки ИГ* и «Ан-Нусра»* уничтожены в Сирии, заявили в МИД РФ

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин в понедельник, 30 сентября, сообщил, что террористические группировки «Исламское государство» и «Ан-Нусра»( обе запрещены судом в России) уничтожены в Сирии. Однако борьбу с очагами террористов, в частности, в провинции Идлиб, необходимо продолжить.

«Сирийский народ одержал, в том числе при поддержке РФ, решающую победу над терроризмом», — сказал Сергей Вершинин на заседании Совбеза ООН.

Он подчеркнул, что один из крупных очагов находится в Идлибе. Искоренить террористов в этой провинции нужно, максимально заботясь о жизни и безопасности мирных жителей.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сирия #боевики #мид рф #общество

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