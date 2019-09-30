Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин в понедельник, 30 сентября, сообщил, что террористические группировки «Исламское государство» и «Ан-Нусра»( обе запрещены судом в России) уничтожены в Сирии. Однако борьбу с очагами террористов, в частности, в провинции Идлиб, необходимо продолжить.

«Сирийский народ одержал, в том числе при поддержке РФ, решающую победу над терроризмом», — сказал Сергей Вершинин на заседании Совбеза ООН.

Он подчеркнул, что один из крупных очагов находится в Идлибе. Искоренить террористов в этой провинции нужно, максимально заботясь о жизни и безопасности мирных жителей.