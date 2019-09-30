Ситуация с ценами на нефть после атак в Саудовской Аравии стабилизировалась

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммад Сануси Баркиндо в понедельник, 30 сентября, сообщил, что ситуация с ценами на нефть после нападения на объекты в Саудовской Аравии стабилизировалась. По его словам, восстановили саудовские объекты феноменально быстро.

«Ситуация стабилизировалась», — сказал генсекретарь Организации стран — экспортеров нефти.

Потеряли около 5,7 миллиона баррелей поставок, что, по оценке ОПЕК, стало самым высоким показателем при подобных инцидентах. Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Aramco быстро восстановили потерянные поставки, добавил Мохаммад Сануси Баркиндо.

Нефтяные объекты королевства атаковали 14 сентября атаковали йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. Американский государственный секретарь заявлял об отсутствии доказательств атаки из Йемена и обвинил в случившемся Иран.

Арабская коалиция во главе с Эр-Риядом поддержала заявления госсекретаря США и заявила, что Тегеран причастен к атакам. Иран отверг все обвинения.