Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Канделаки разгромила Гудкова на трехчасовых политических дебатах

Канделаки разгромила Гудкова на трехчасовых политических дебатах

 Журналисты обнаружили единого западного спонсора разномастной российской «оппозиции»

Журналисты обнаружили единого западного спонсора разномастной российской «оппозиции»
Кличко решил оспорить свое увольнение через суд

Кличко решил оспорить свое увольнение через суд

Украина откажется от мелких монет 1 октября

Украина откажется от мелких монет 1 октября
Сенатор считает, что США используют санкции для демонизации России

Сенатор считает, что США используют санкции для демонизации России

 Палата представителей поддерживает любые усилия по оказанию помощи ливийцам

Палата представителей поддерживает любые усилия по оказанию помощи ливийцам
Канделаки разгромила Гудкова на трехчасовых политических дебатах

Канделаки разгромила Гудкова на трехчасовых политических дебатах

 Журналисты обнаружили единого западного спонсора разномастной российской «оппозиции»

Журналисты обнаружили единого западного спонсора разномастной российской «оппозиции»
Кличко решил оспорить свое увольнение через суд

Кличко решил оспорить свое увольнение через суд

Украина откажется от мелких монет 1 октября

Украина откажется от мелких монет 1 октября
Сенатор считает, что США используют санкции для демонизации России

Сенатор считает, что США используют санкции для демонизации России

 Палата представителей поддерживает любые усилия по оказанию помощи ливийцам

Палата представителей поддерживает любые усилия по оказанию помощи ливийцам
19:19   30 Сентября 2019
Весь мир

Ситуация с ценами на нефть после атак в Саудовской Аравии стабилизировалась

Ситуация с ценами на нефть после атак в Саудовской Аравии стабилизировалась

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммад Сануси Баркиндо в понедельник, 30 сентября, сообщил, что ситуация с ценами на нефть после нападения на объекты в Саудовской Аравии стабилизировалась. По его словам, восстановили саудовские объекты феноменально быстро.

«Ситуация стабилизировалась», — сказал генсекретарь Организации стран — экспортеров нефти.

Потеряли около 5,7 миллиона баррелей поставок, что, по оценке ОПЕК, стало самым высоким показателем при подобных инцидентах. Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Aramco быстро восстановили потерянные поставки, добавил Мохаммад Сануси Баркиндо.

Нефтяные объекты королевства атаковали 14 сентября атаковали йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. Американский государственный секретарь заявлял об отсутствии доказательств атаки из Йемена и обвинил в случившемся Иран.

Арабская коалиция во главе с Эр-Риядом поддержала заявления госсекретаря США и заявила, что Тегеран причастен к атакам. Иран отверг все обвинения.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#экономика #нефть #саудовская аравия #опек

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...