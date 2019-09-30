Канделаки разгромила Гудкова на трехчасовых политических дебатах

В понедельник, 30 сентября, в передаче «Доживем до понедельника» радиостанции «Комсомольская правда»провели дебаты журналистка Тина Канделаки и провалившийся на этапе регистрации кандидат в депутаты Мосгордумы Дмитрий Гудков. Трех часов напряженного диалога хватило, чтобы понять, кто является явным лидером в этом споре, отмечают «Народные новости».

В опубликованном за два дня до эфира промо-ролике экс-кандидат обещал «показать Тине, как доживать до понедельника», вот только на деле все получилось совсем иначе. В ходе всей передачи Канделаки уверено демонстрировала превосходство над опальным политиком. Гудков же несколько раз пытался начать контратаку, но каждый раз лишь усугублял свое положение.

Кроме того, ведущая смогла уличить оппонента во лжи, когда речь зашла о летних незаконных митингах. Гудков пытался заявить, что во всем цивилизованном мире гражданам не требуется согласовывать свои митинги. На самом же деле и в США, и в странах ЕС такие нормы действуют уже очень давно, отметила Кандалаки.

Однако и на этом Канделаки не остановилась и закрепила победу итоговым постом в своем Telegram-канале, где заметила, что понимает желание собеседника сделать политическую карьеру. Но считает, что у него до сих пор нет четко сформулированного политического посыла для потенциального электората. По мнению журналистки, вместо того, чтобы выработать для себя определяющую задачу, Дмитрий распыляется на все возможные темы, которые могли бы принести ему хоть толику пиара.

При этом Гудков так и не усвоил урок, полученный в эфире «Комсомольской правды», решив опять ответить разгромившей его ведущей. Но и тут он провалился. Вместо того, чтобы просто прислушаться к конструктивной критике, он принялся рассказывать, что законными методами добиться ничего нельзя. И тут было бы крайне уместно вспомнить историю еще одного члена оппозиционной тусовки, решившего выдвинуться на выборы в Мосгордуму.

Пока Гудков и другие так называемые «независимые кандидаты», попавшиеся на массовой фальсификации подписных листов, устраивали незаконные сборища с провокациями в центре Москвы, Сергей Митрохин молча работал со своим штабом и с представителями избиркома, пытаясь добиться всего исключительно в рамках закона. И теперь «законник» Митрохин защищает интересы своих избирателей в столичном парламенте, а «бунтарь» Гудков лишь разглагольствует о происках «режима», который якобы на каждом углу вставляет палки в колеса и без того провалившейся «оппозиции».