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 Российские офицеры организовали гуманитарную акцию в сирийском Эль-Кунейтре

Российские офицеры организовали гуманитарную акцию в сирийском Эль-Кунейтре
18:54   30 Сентября 2019
Весь мир

Российские офицеры организовали гуманитарную акцию в сирийском Эль-Кунейтре

Российские офицеры организовали гуманитарную акцию в сирийском Эль-Кунейтре

Офицеры российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии доставили местным жителям в поселок Мариях в провинции Эль-Кунейтра продукты питания и школьные наборы. Участие в гуманитарной акции принял спецкорреспондент Федерального агентства новостей, сообщает в понедельник агентство. 

По информации СМИ, российские военные выдали гражданам Сирии около 750 пакетов с продуктами. Местным школьникам вручили 500 портфелей. Также учебные учреждения района получили футбольные и баскетбольные мячи, чтобы дети смогли заниматься спортом. 

Традиционно на месте акции был развернут медпункт. Российские военные врачи проконсультировали 40 местных жителей. В населенном пункте до сих пор нет квалифицированных докторов, при этом ближайшее медучреждение находится в городе Даръа. 

Поселение Мариях находит рядом с Иорданией и оккупированной Израилем частью Голанских высот. 

Ранее сообщалось, что российские военные из Центра примрения выдали гуманитарную помощь сирийцам в городах Восточной Гуты в окрестностях Дамаска. Отмечается, что продукты смогли получить жители населенных пунктов Дума и Арбин. Кроме продовольствия детям также подарили школьные наборы. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сирия #политика #общество #гуманитарная помощь

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