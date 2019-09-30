Российские офицеры организовали гуманитарную акцию в сирийском Эль-Кунейтре

Офицеры российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии доставили местным жителям в поселок Мариях в провинции Эль-Кунейтра продукты питания и школьные наборы. Участие в гуманитарной акции принял спецкорреспондент Федерального агентства новостей, сообщает в понедельник агентство.

По информации СМИ, российские военные выдали гражданам Сирии около 750 пакетов с продуктами. Местным школьникам вручили 500 портфелей. Также учебные учреждения района получили футбольные и баскетбольные мячи, чтобы дети смогли заниматься спортом.

Традиционно на месте акции был развернут медпункт. Российские военные врачи проконсультировали 40 местных жителей. В населенном пункте до сих пор нет квалифицированных докторов, при этом ближайшее медучреждение находится в городе Даръа.

Поселение Мариях находит рядом с Иорданией и оккупированной Израилем частью Голанских высот.

Ранее сообщалось, что российские военные из Центра примрения выдали гуманитарную помощь сирийцам в городах Восточной Гуты в окрестностях Дамаска. Отмечается, что продукты смогли получить жители населенных пунктов Дума и Арбин. Кроме продовольствия детям также подарили школьные наборы.