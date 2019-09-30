Россия к 26 сентября сократила экспорт зерна на 10,7 процента

Представитель министерства сельского хозяйства РФ в понедельник, 30 сентября, сообщил, что Россия с 1 июля 2019 года по 26 сентября экспортировала 12,8 миллиона тонн зерна, что ниже уровня прошлого сезона на 10,7 процента. По оперативным данным Федеральной таможенной службы, которые не учитывают взаимную торговлю с государствами-членами Евразийского экономического союза, в 2019-2020 сельскохозяйственном году экспортировали 12,8 миллиона тонн зерновых культур.

В 2017-2018 сельскохозяйственном году по состоянию на 27 сентября РФ экспортировала 14,335 миллиона тонн зерна. По информации Международного совета по зерну, которые приводит министерство, цена на российскую пшеницу четвертого класса по состоянию на 26 сентября составила 188 долларов за тонну (более 12 тысяч рублей), подорожав за неделю на два доллара или на 1,1 процента.

Министерство сельского хозяйства ожидает, что с 1 июля 2019 года по 30 июня 2020 года экспорт российского зерна составит 45 миллионов тонн, включая 36 миллионов тонн пшеницы.