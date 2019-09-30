Жака Ширака похоронили в Париже около старшей дочери

Экс-президента Франции Жака Ширака похоронили в Париже рядом с могилой его старшей дочери Лоранс, которая умерла четыре года назад. Похороны состоялись на кладбище Монпарнас.

Жак Ширак при жизни заявил, что хочет быть похороненным возле своей дочери. В понедельник, 30 сентября, во Франции — национальный траур по скончавшемуся бывшему президенту страны.

Жак Ширак умер 26 сентября в возрасте 86 лет. Официальная церемония прощания состоялась днем в понедельник в парижской церкви Сен-Сюльпис. На траурной церемонии присутствовал нынешний лидер Франции Эммануэль Макрон с супругой. Вдова Ширака Бернадетт не смогла приехать, так как ее состояние здоровья ухудшилось.

На прощание с Жаком Шираком приезжал президент России Владимир Путин, он кратко пообщался с Макроном после церемонии.

Накануне в Париже в Доме Инвалидов с бывшим президентом простились тысячи французов. Дом Инвалидов был открыт до утра понедельника из-за нескончаемого потока людей. Комментируя смерть политика, депутат Европарламента Тьерри Мариани назвал Жака Ширака любимым президентом граждан Франции.