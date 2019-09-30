Проект федерального бюджета на три года внесен в Думу

Российское правительство внесло в Государственную думу проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Об этом сообщили в нижней палате парламента.

Глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров рассказал журналистам, что часть бюджета внесена в электронном виде, а еще часть — в бумажном.

Согласно проекту, доходы федерального бюджета в грядущем году составят 20,379 триллионов рублей, в 2021 году - 21,246 триллионов рублей, в 2022 году - 22,058 триллионов рублей. При этом расходы бюджета в следующем году составят 19,503 триллиона рублей, в 2021 году - 20,634 триллиона рублей, в 2022 году - 21,763 триллиона рублей.