Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Россия к 26 сентября сократила экспорт зерна на 10,7 процента

Россия к 26 сентября сократила экспорт зерна на 10,7 процента

 Ходорковский использовал «дело Голунова» для давления на власти России

Ходорковский использовал «дело Голунова» для давления на власти России
Кличко решил оспорить свое увольнение через суд

Кличко решил оспорить свое увольнение через суд

Украина откажется от мелких монет 1 октября

Украина откажется от мелких монет 1 октября
Группировки ИГ* и «Ан-Нусра»* уничтожили в Сирии

Группировки ИГ* и «Ан-Нусра»* уничтожили в Сирии

 Российские офицеры организовали гуманитарную акцию в сирийском Эль-Кунейтре

Российские офицеры организовали гуманитарную акцию в сирийском Эль-Кунейтре
Россия к 26 сентября сократила экспорт зерна на 10,7 процента

Россия к 26 сентября сократила экспорт зерна на 10,7 процента

 Ходорковский использовал «дело Голунова» для давления на власти России

Ходорковский использовал «дело Голунова» для давления на власти России
Кличко решил оспорить свое увольнение через суд

Кличко решил оспорить свое увольнение через суд

Украина откажется от мелких монет 1 октября

Украина откажется от мелких монет 1 октября
Группировки ИГ* и «Ан-Нусра»* уничтожили в Сирии

Группировки ИГ* и «Ан-Нусра»* уничтожили в Сирии

 Российские офицеры организовали гуманитарную акцию в сирийском Эль-Кунейтре

Российские офицеры организовали гуманитарную акцию в сирийском Эль-Кунейтре
18:21   30 Сентября 2019
Россия

Проект федерального бюджета на три года внесен в Думу

Проект федерального бюджета на три года внесен в Думу

Российское правительство внесло в Государственную думу проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Об этом сообщили в нижней палате парламента.

Глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров рассказал журналистам, что часть бюджета внесена в электронном виде, а еще часть — в бумажном.

Согласно проекту, доходы федерального бюджета в грядущем году составят 20,379 триллионов рублей, в 2021 году - 21,246 триллионов рублей, в 2022 году - 22,058 триллионов рублей. При этом расходы бюджета в следующем году составят 19,503 триллиона рублей, в 2021 году - 20,634 триллиона рублей, в 2022 году - 21,763 триллиона рублей.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#госдума #федеральный бюджет

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...